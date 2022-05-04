أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسويس يشارك بـ"أمسية شبابية"

نظمت اللجنة المركزية لخدمة شباب جامعة وخريجين، أمس الثلاثاء، أمسية شبابية لشباب إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة السويس، وذلك بمقر المطرانية.
وشارك باللقاء الأنبا بموا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسويس، وبحضور كلا من القس يوحنا منير كاهن عام الشباب بالايبارشية، والقس دانيال جمال كاهن كنيسة السيدة العذراء.
وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، كما قدم فريق ترانيم أسرة البابا كيرلس مجموعة من الترانيم.
و اختتم اليوم بلقاء الحبر الجليل الانبا بموا، والذي دار بعنوان"هوية الشاب من الناحية الوطنية و الكنسية"
وكذلك تناول حوارا مفتوحا بينه وبين الشباب و اختتم الأنبا بموا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسويس اليوم بتقديم معايدة للشباب بمناسبة عيد القيامة المجيد.