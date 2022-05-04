70 جنيها عقوبة التدخين بمحطات السكك الحديدية والقطارات

الأربعاء 04/مايو/2022 - 09:40 ص

فرضت هيئة السكة الحديد غرامة قدرها 70 جنيها على التدخين بالمحطات والقطارات على كافة خطوطها، مؤكدة أنه يتم تحصيلها فوريا من المخالف من قبل عاملى السكة الحديد وأفراد الشرطة وإحالة الممتنع عن الدفع الفورى إلى النيابة العامة.

وطالبت هيئة السكة الحديد عامليها بتحرير محضر شرطة ضد أي راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك في محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات وقطارات الهيئة ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص وحددت هيئة السكة الحديد المخالفات المحظور ارتكابها بالسكة الحديد وقطاراتها والتي يؤدي ارتكابها إلى توقيع غرامات فورية ضد المخالف تتراوح بين 50 إلى 420 جنيها.

وشملت قائمة المحظورات التدخين والنزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك.كما تضمنت المحظورات العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط أو الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر، أو حمل أي مواد قابلة للاشتعال أو الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذية أو عبور شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.