بعد ظهوره في فيلم زومبي.. أيوب الأحمدي يكشف كواليس تصوير العمل

الخميس 05/مايو/2022 - 12:25 ص

شارك الفنان الشاب أيوب الأحمدي، في فيلم زومبي، الذي يعرض حاليا بموسم عيد الفطر المبارك، إذ يجسد شخصية جلال صاحب أحد الاشخاص الزومبي التي تطارد فرقة علي ربيع طوال أحداث الفيلم.

وقال الأحمدي في بيان إعلامي، إنه سعيد للغاية للمشاركة في العمل، وإن نجوم مسرح مصر يمتلكون موهبة كوميدية عالية، حيث كانت الكواليس طريفة وممتعة للغاية، وتعلم منهم الكثير.

واستطرد الفنان الشاب: «الفيلم يضم نخبة من النجوم، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، من أبرزهم علي ربيع، كريم عفيفي، محمد محمود، هاجر احمد، مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل معهم، ويتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد".

وتدور أحداث فيلم «زومبي» في إطار كوميدي، حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، تمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم وهم علي ربيع، محمد محمود، هاجر أحمد، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، وليد أبو المجد، عمرو عبد الجليل، بسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح.