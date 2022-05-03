مؤلف موسيقى «الاختيار 3» يكشف كواليس العمل

الثلاثاء 03/مايو/2022 - 08:01 م

أكد الموسيقار خالد الكمار، مؤلف موسيقي مسلسل الاختيار 3، أنه عندما تحدث إليه بيتر ميمي مخرج العمل، وشرح له كواليس المسلسل شعر بعظم المسئولية، معلقا: «اترعبت جدا، حسيت إن دي مسئولية كبيرة».

وأضاف "الكمار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “lite show”، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إنه رد على طلب المخرج بيتر ميمي، قائلا «إنت متأكد إنك عايزني انا اللى اعمل كده».

وتابع مؤلف موسيقي مسلسل "الاختيار 3"، "قالي متقلقش إحنا معانا وقت نجرب، ونعمل كل حاجة، وبدأنا نتكلم إننا عايزين الموسيقى مصرية جدًا، وأن تكون بها طابع عسكري دون أن تفقد الطابع الإنساني والشاعري"، لافتًا إلى أن المطلوب موسيقى تعطي إحساسا بالحسم والجدية.

يشار إلى أن مسلسل «الاختيار 3» بطولة ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صبري فواز، محمد رياض، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، إيمان العاصي، هيدي كرم، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.