بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفياريال في عودة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 03/مايو/2022 - 07:27 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال على ملعب الأخير في أسبانيا في مباراة العودة ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وكان ليفربول فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال في عودة نصف نهائي أبطال أوروبا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويقود محمد صلاح كتيبة ليفربول ضد فياريال ويذاع بث مباشر للمباراة على قنوات bien sport وتنقلها البوابة نيوز مباشر من ملعب الفريق الإسباني.

ويتطلع يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لتخطي عقبة مباراة اليوم ضد فياريال من أجل الصعود للمباراة النهائية والتي ستقام في باريس ويلعب الفائز من مباراة اليوم ضد الفائز من مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد غدا على لقب دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال في مباراة العودة لنصف نهائي أبطال أوروبا