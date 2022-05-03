ads
الثلاثاء 03 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفياريال في عودة دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول وفياريال
مباراة ليفربول وفياريال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال على ملعب الأخير في أسبانيا في مباراة العودة ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وكان ليفربول فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال في عودة نصف نهائي أبطال أوروبا 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويقود محمد صلاح كتيبة ليفربول ضد فياريال ويذاع بث مباشر للمباراة على قنوات bien sport وتنقلها البوابة نيوز مباشر من ملعب الفريق الإسباني.

ويتطلع يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لتخطي عقبة مباراة اليوم ضد فياريال من أجل الصعود للمباراة النهائية والتي ستقام في باريس ويلعب الفائز من مباراة اليوم ضد الفائز من مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد غدا على لقب دوري أبطال أوروبا. 

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال في مباراة العودة لنصف نهائي أبطال أوروبا 

ads
بث مباشر بث مباراة ليفربول ليفربول وفياريال مباراة العودة دورى أبطال اوروبا ليفربول