محمد فوزي قنير يوقع كتابه «تمريض حديثي الولادة» بقصر ثقافة الفيوم

الأربعاء 04/مايو/2022 - 01:12 ص

ينظم الكاتب محمد فوزي قنير، حفل توقيع لكتابه «تمريض حديثي الولادة» الصادر عن دار الكتب المصرية، خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بقصر ثقافة الفيوم.

والكتاب يعد الأول من نوعه المخصص لتطوير معلومات ومهارات التمريض بقسم الحضانات في مصر والوطن العربي.

وتم توزيع الكتاب في السعودية والأردن والعراق والسودان وليبيا واليمن وفلسطين والبحرين ولذلك حتى يكون متوفر على نطاق أوسع بجميع الدول.

وكان قد طرح المؤلف الكتاب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ايمانًا منه بحق كل شخص في قراءة كتابه والتعرف على المعلومات المهمة التي بداخله.

الكتاب استغرق ٣ سنوات في التحضير حتى يخرج للجمهور بالصورة التي هو عليها الآن، لينال إعجاب القراء، ومن المقرر أن يحضر الحفل، عدد من الشخصيات الثقافية، والكتاب والأدباء.