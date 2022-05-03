بسام عبدالنبي يشارك في الفيلم المصري القصير "محطة"

الثلاثاء 03/مايو/2022 - 05:06 م

أعلن الفنان الشاب بسام عبدالنبي، مشاركته في الفيلم القصير "محطة"، بطولة عدد من شباب الممثلين خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي كشفت عن العشرات من المواهب من محافظات مصر المختلفة.

وأوضح عبدالنبي في تصريحات إعلامية، أن الفيلم يتحدث عن أشخاص في محطة قطار، كل منهم ينتظر القطار المناسب للرحيل إلى الأبد من المحطة ومغادرة المنطقة التي يقطن بها ويودع المواقف والذكريات التي مر بها ودفعته للرحيل.

وأضاف الفنان الشاب، أن هؤلاء الأشخاص يتقابلون داخل محطة القطار ويحكي كل منهم سبب رحيله والمشاكل التي مر بها، ويكتشفون العديد من القواسم المشتركة بينهم، ما يجعلهم يعيدون حساباتهم ويساعدون بعضهم في حل المشاكل التي تواجههم.

وأعرب بسام عبدالنبي، عن سعادته بالمشاركة في مثل هذا العمل خاصة وأن التجربة مختلفة ومميزة، مؤكدا أن أسرة الفيلم ستسعى للمشاركة به في مختلف المهرجانات المحلية والعربية عقب الانتهاء من تصويره.