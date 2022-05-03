بعد غلق "مكملين" الإخوانية.. 10 معلومات عن جزاء "بيع الوطن" بالمجان

الثلاثاء 03/مايو/2022 - 12:08 م

في خطوة مفاجئة.. أغلقت السلطات التركية مقر قناة مكملين الإخوانية واستوديوهاتها بالكامل، التي كانت تبث على مدار 8 سنوات بمحتواها الإعلامي المسموم في قلب الوطن العربي والمنطقة، وبصفة خاصة ظلت على مدار سنوات تستهدف الدولة المصرية ببث الشائعات والأكاذيب عن الأوضاع فيها.

وننشر فيما يأتي أهم 10 معلومات عن غلق قناة “مكملين” الإخوانية:

*قررت إدارة قناة مكملين تصفية القناة بشكل كامل والاستغناء عن فريق العمل وإنهاء عقودهم نهائيا.

*عقد المدعو أحمد الشناف اجتماعا اليوم حضره كاست العمل من مذيعين ومعدين ومخرجين وخلافه لإعلامهم بالقرار.

* الشناف أبلغ فريق العمل بتصفية القناة وإنهاء عقود الجميع.

* العاملون طلبوا من الشناف توفير 3 شهور عن كل سنة عمل، لأن الفصل لم يسبقه إنذار، ولن يتوفر لهم فرصة عمل قريبا، كما أنه لم يتم إبلاغهم قبل القرار بمدة مناسبة للبحث عن مكان عمل آخر، وهددوا بتصعيد الأمر باعتباره فصل تعسفي.

*عرض الشناف دفع شهر عن كل سنة وفقا للقانون التركي.

* رفضوا ذلك وتم اقتراح تقديم وساطات قبل تصعيد الأمر.

* تدخل حمزة زوبع، بناء على رغبة الطرفين باعتباره مسؤول رابطة الأعلامين المصريين في تركيا، وتوصل إلى ترتيب لقاء مع أبو عامر مالك القناة، وعرض رؤية فريق العمل المفصول عليه.

* يتم الترتيب حاليا لسفر محمد ناصر فقط من لندن والاستعانة بالكوادر من قناة الحوار وبعض المقيمين في لندن، في حال عودة البث من لندن خلال الأشهر المقبلة بميزانية منخفضة وفريق عمل محدود.

* قرار الاستغناء عن جميع العاملين جاء لكي لا يتحمل مالك القناة توفير إقامات وسكن وخلافه لفريق عمل القناة الحالي.

* يتم حاليا تجهيز استديو واحد للبث من خلاله في لندن والاستعانة بكوادر قناة الحوار وبعض المصريين المقيمين في لندن لإطلاق القناة بأقل تكلفة.