أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

الثلاثاء 03/مايو/2022 - 09:11 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 3 مايو 2022، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن تراجع أمس الاثنين بنحو 4 جنيهات على الأقل في المتوسط لدى محلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 - الأعلى فئة نحو1291 جنيها للبيع و 1326 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1130 جنيها للبيع و 1160 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو969 جنيها للبيع و 994 جنيها للشراء، فيما سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة نحو75 جنيها للبيع و 773 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9040 جنيها للبيع و9280 جنيها للشراء وأوقية الذهب 40.2 ألف جنيه للبيع و40.3 جنيها للشراء وكيلو الذهب نحو 1.3 مليون جنيه للبيع و1.325 مليون جنيه للشراء.