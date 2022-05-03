أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

الثلاثاء 03/مايو/2022 - 08:58 ص

استقرت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 ، ثاني أيام عيد الفطر المبارك .

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار بلغ 18.44 جنيها للشراء و18.52 جنيها للبيع.

أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.41 جنيها للشراء و 18.51 جنيها للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 18.42 جنيها للشراء و 18.53 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، قر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، البركة، بوم، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري".

ووصل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي نحو 18.45 جنيها للشراء و 18.53 جنيها للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد نحو 18.48 جنيها للشراء و18.53 جنيها للبيع.