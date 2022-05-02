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الإثنين 02 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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ثقافة

فرقة مارون فايف العالمية تزور منطقة أهرامات الجيزة

فرقة مارون فايف العالمية
فرقة مارون فايف العالمية تزور الأهرامات
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استضافت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم،‎ أعضاء فرقة البوب روك الأمريكية مارون فايف العالمية، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر لتقديم أحد العروض الموسيقية لهم.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي رحب بهم واصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية شملت هرم الملك خوفو من الداخل ومنطقة أبو الهول والبانوراما الثانية.

وخلال زيارتهم، أعرب أعضاء فريق مارون فايف، عن سعادتهم بزيارة مصر ومنطقة أهرامات الجيزة التي بها هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع الخاصة بالعالم القديم. كما أبدوا انبهارهم بطريقة نحت تمثال أبو الهول.

وقد حرص الفريق على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية والفيديوهات القصيرة والتي سوف ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، الأمر الذي يعمل بدوره على الترويج للمقصد السياحي المصري.

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فرقة مارون فايف العالمية تزور منطقة أهرامات الجيزة الأهرامات