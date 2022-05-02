وزارة الداخلية تعلن بدء إجراءات قرعة الحج على مستوى الجمهورية

الإثنين 02/مايو/2022 - 02:20 م

أعلنت وزارة الداخلية، البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1443هـجريًا/2022 ميلاديا.

وبمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج، وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة منذ يوم الأحد الموافق 24 أبريل الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو المقبل، فقد تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443 هجريا /2022 ميلاديا ، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022.. على النحو التالى:

الثلاثاء الموافق 10 مايو

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر).

الأربعاء الموافق 11 مايو

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء).

الخميس الموافق 12 مايو

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء).

السبت الموافق 14 مايو

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة).