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الإثنين 02 مايو 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
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العالم

بوتين يهنئ المسلمين بعيد الفطر والآلاف يؤدون الصلاة فى جامع موسكو الكبير

بوتين
بوتين
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المسلمين الروس بعيد الفطر، مشيرا إلى إسهامهم في تعزيز السلام والوئام في روسيا.
وقال بوتين، في رسالة تهنئة نُشرت على موقع الكرملين: "هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم".
ويحتفل المسلمون في روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام في هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

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روسيا المسلمين الروس بوتين