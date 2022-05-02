سعر الدولار اليوم الاثنين 2 مايو 2022

الإثنين 02/مايو/2022 - 08:52 ص

واصل سعر الدولار استقراره، اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 2 مايو 2022، مقابل الجنيه المصري، عند آخر تعاملات البنوك الخميس الماضي.

وقررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي من 16 إلى 17 جنيها والذي يستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير بسبب وجود أزمة في الحصول على الدولار وسط نقص الاحتياطي النقدي بنحو 3 مليارات دولار، وسعي البنك المركزي لإصدار تعليمات وقرارات تحد من عمليات الاستيراد لتقليل الطلب على الدولار.

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة:



البنك المركزي المصري

18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع

بنك مصر

18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

18.45 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي

18.48 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.48 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

ويعرف سعر البيع العملات، بأنه السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة، أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلى من سعر البيع.