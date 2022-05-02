كورونا في العراق.. تسجيل 83 إصابة جديدة

الإثنين 02/مايو/2022 - 02:16 ص

سجل العراق 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2325175 والوفيات إلى 25211 والمتعافين إلى 2297956.