كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الإثنين 02/مايو/2022 - 12:31 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55820 شفي منها 52188 وتوفي 3150 حالة.