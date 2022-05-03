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الثلاثاء 03 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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محمد فرات يشارك في معرض اسكندرية للكتاب بروايته ضجيج الحياة

البوابة نيوز
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يشارك الكاتب محمد فرات، بأحدث رواية أصدرها مؤخرًا عن دار الحياة للنشر والتوزيع، والتي تحمل عنوان "ضجيج الحياة"، في معرض اسكندرية للكتاب، والمقرر إقامته خلال الأيام المقبلة بأرض الكوتة في مدينة البحر الأبيض.

ويستهدف فرات في روايته، الأشخاص الذين يحاولون دومًا الابتعاد عن ضجيج الحياة ومتاعبها هربًا من مسؤوليات ومشاكل حياتهم اليومية وضغوطاتهم الشخصية.

وأضاف الكاتب محمد فرات، أنه من الضروري أن يلحق الانسان بنفسه قبل الخوض في صراعات الحياة اليومية التي حتمًا تصيبه بالاكتئاب يومًا ما، الأمر الذي يجعله عُرضة للفشل في حياته المهنية والشخصية وعدم القدرة على السعي وراء مطالبه وتحقيقها.

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محمد فرات دار الحياة للنشر معرض اسكندرية للكتاب مدينة البحر الأبيض