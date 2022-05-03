محمد فرات يشارك في معرض اسكندرية للكتاب بروايته ضجيج الحياة

الثلاثاء 03/مايو/2022 - 05:03 م

يشارك الكاتب محمد فرات، بأحدث رواية أصدرها مؤخرًا عن دار الحياة للنشر والتوزيع، والتي تحمل عنوان "ضجيج الحياة"، في معرض اسكندرية للكتاب، والمقرر إقامته خلال الأيام المقبلة بأرض الكوتة في مدينة البحر الأبيض.

ويستهدف فرات في روايته، الأشخاص الذين يحاولون دومًا الابتعاد عن ضجيج الحياة ومتاعبها هربًا من مسؤوليات ومشاكل حياتهم اليومية وضغوطاتهم الشخصية.

وأضاف الكاتب محمد فرات، أنه من الضروري أن يلحق الانسان بنفسه قبل الخوض في صراعات الحياة اليومية التي حتمًا تصيبه بالاكتئاب يومًا ما، الأمر الذي يجعله عُرضة للفشل في حياته المهنية والشخصية وعدم القدرة على السعي وراء مطالبه وتحقيقها.