تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 مايو أول أيام العيد

الإثنين 02/مايو/2022 - 12:00 ص

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الإثنين 2 مايو 2022 أول أيام العيد.

القاهرة

صلاة الفجْر 3:39 AM

الشروق 5:13 AM

صلاة الظُّهْر 11:52 AM

صلاة العَصر 3:29 PM

صلاة المَغرب 6:32 PM

صلاة العِشاء 7:56 PM

الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:41 AM

الشروق 5:17 AM

صلاة الظُّهْر 11:58 AM

صلاة العَصر 3:36 PM

صلاة المَغرب 6:39 PM

صلاة العِشاء 8:04 PM

أسيوط

صلاة الفجْر 3:47 AM

الشروق 5:19 AM

صلاة الظُّهْر 11:54 AM

صلاة العَصر 3:26 PM

صلاة المَغرب 6:29 PM

صلاة العِشاء 7:51 PM

أسوان

صلاة الفجْر 4:23 AM

الشروق 5:51 AM

صلاة الظُّهْر 12:22 PM

صلاة العَصر 3:48 PM

صلاة المَغرب 6:53 PM

صلاة العِشاء 8:11 PM

دمياط

صلاة الفجْر 3:32 AM

الشروق 5:09 AM

صلاة الظُّهْر 11:50 AM

صلاة العَصر 3:29 PM

صلاة المَغرب 6:31 PM

صلاة العِشاء 7:57 PM

شرم الشيخ

صلاة الفجْر 3:32 AM

الشروق 5:04 AM

صلاة الظُّهْر 11:40 AM

صلاة العَصر 3:13 PM

صلاة المَغرب 6:16 PM

صلاة العِشاء 7:38 PM

السويس

صلاة الفجْر 3:34 AM

الشروق 5:08 AM

صلاة الظُّهْر 11:47 AM

صلاة العَصر 3:24 PM

صلاة المَغرب 6:26 PM

صلاة العِشاء 7:50 PM

المنصورة

صلاة الفجْر 3:35 AM

الشروق 5:11 AM

صلاة الظُّهْر 11:52 AM

صلاة العَصر 3:30 PM

صلاة المَغرب 6:33 PM

صلاة العِشاء 7:58 PM

الأقصر

صلاة الفجْر 3:44 AM

الشروق 5:14 AM

صلاة الظُّهْر 11:47 AM

صلاة العَصر 3:16 PM

صلاة المَغرب 6:20 PM

صلاة العِشاء 7:40 PM

الغردقة

صلاة الفجْر 3:36 AM

الشروق 5:07 AM

صلاة الظُّهْر 11:42 AM

صلاة العَصر 3:14 PM

صلاة المَغرب 6:17 PM

صلاة العِشاء 7:39 PM