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الإثنين 02 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 مايو أول أيام العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الإثنين 2 مايو 2022 أول أيام العيد.

القاهرة
صلاة الفجْر 3:39 AM
الشروق 5:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:32 PM
صلاة العِشاء 7:56 PM

الإسكندرية
صلاة الفجْر 3:41 AM
الشروق 5:17 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 3:36 PM
صلاة المَغرب 6:39 PM
صلاة العِشاء 8:04 PM

أسيوط
صلاة الفجْر 3:47 AM
الشروق 5:19 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 6:29 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM

أسوان
صلاة الفجْر 4:23 AM
الشروق 5:51 AM
صلاة الظُّهْر 12:22 PM
صلاة العَصر 3:48 PM
صلاة المَغرب 6:53 PM
صلاة العِشاء 8:11 PM

دمياط
صلاة الفجْر 3:32 AM
الشروق 5:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:31 PM
صلاة العِشاء 7:57 PM

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 3:32 AM
الشروق 5:04 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 6:16 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM

السويس
صلاة الفجْر 3:34 AM
الشروق 5:08 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 6:26 PM
صلاة العِشاء 7:50 PM

المنصورة
صلاة الفجْر 3:35 AM
الشروق 5:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 3:30 PM
صلاة المَغرب 6:33 PM
صلاة العِشاء 7:58 PM

الأقصر
صلاة الفجْر 3:44 AM
الشروق 5:14 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:16 PM
صلاة المَغرب 6:20 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM

الغردقة
صلاة الفجْر 3:36 AM
الشروق 5:07 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 3:14 PM
صلاة المَغرب 6:17 PM
صلاة العِشاء 7:39 PM

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تعرف على مواقيت الصلاة خدمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بالقاهرة