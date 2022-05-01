الشقيقان حازم وجاسمين محمد فرحات.. بطلا التايكوندوا في مصر

الأحد 01/مايو/2022 - 06:09 م

حصد الشقيقان حازم وجاسمين محمد فرحات، على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للنائشين تحت سن 12 سنة للتايكوندو.

الشقيقان حازم وياسمين محمد فرحات، من أفضل المواهب في مصر في رياضة التايكوندو أحد أهم ألعاب الفنون القتالية في العالم، وتحظي بشعبية كبيرة في مصر وجميع دول العالم، حازا العديد من الميداليات فهما من أبطال المشروع للقومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

بطولة الشقيقيان حازم وجاسمين محمد فرحات، جاءت بعد جهد ومثابرة ومتابعة وتدريب مستمر، تحت يد الكابن الدولي كابتن أحمد عبد الغفار، أحد أهم مدربي لعبة التايكونوا في مصر والعالم.