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الأحد 01 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 110 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأبرزت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي إن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 2325092 إصابة والوفيات إلى 25211 حالة فيما بلغ عدد المتعافين 2297747 حالة.

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