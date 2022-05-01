شاهد.. سوسيداد يقلد فكرة بيراميدز في إعلان ضم "الجوكر"

الأحد 01/مايو/2022 - 12:48 ص

في سابقة غريبة على الأندية المصرية، قام حساب نادي ريال سوسيداد الإسباني بتقليد فكرة نادي بيراميدز في الإعلان عن تجديد عقد لاعبه ديفيد سيلفا، وهي نفس الفكرة الخاصة بالنادي والتي أعلن فيها عن التعاقد مع النجم أحمد فتحي.

وفي نوفمبر ٢٠٢٠ أعلن نادي بيراميدز ضم فتحي بطريقة مبتكرة من خلال فكرة الجوكر وأوراق اللعب وهي الفكرة التي نالت إعجاب الجميع حينها في تقديم أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية.

ولكن ريال سوسيداد استولى على الفكرة في أبريل الجاري عند إعلان تجديد تعاقد لاعبه ديفيد سيلفا وقدمها بنفس المنظور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.