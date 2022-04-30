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السبت 30 أبريل 2022
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سياسة

نواب ونائبات قادمات: عمال مصر السواعد القوية لبناء الجمهورية الجديدة

ناهد شاكر
ناهد شاكر
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن عمال مصر هم السواعد القوية المخلصة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أهمية تطوير الشركات بمنظومة القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضافت في بيان اليوم خلال تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعمال مصر بعيد العمال والذى يتزامن هذا العام مع قرار الرئيس والحكومة بالاهتمام بالصناعة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وترشيد الاستيراد إلى أقصى درجة.
وأشارت إلى أن عمال مصر كانوا دائما فى طليعة الأمة والمدافعين عنها وأنهم دفعوا فاتورة الإصلاح الاقتصادى والدفاع عن الوطن كاملة وكانوا ضمن كتيبة الوطن التى تحملت عبء إزالة آثار العدوان والعبور واقتحام خط بارليف وتحقيق انتصار العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر.

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- الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر عمال مصر