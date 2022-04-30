أنشيلوتي يدخل التاريخ في ليلة تتويج ريال مدريد بلقب "الليجا" الـ35

السبت 30/أبريل/2022 - 08:57 م

توج فريق ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني، للمرة 35 في تاريخه، اليوم السبت بعد الفوز الكبير على إسبانيول بنتيجة 4-0 ، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، في الجولة 34 من الليجا.

سجل رباعية ريال مدريد، رودريجو هدفين في الدقيقتين (33 و43)، وماركو أسينسيو في الدقيقة (55)، وكريم بنزيما في الدقيقة (81).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحقق الايطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رقما قياسيا تاريخيا، وأصبح أول مدرب يتوج بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي.

وحقق أنشيلوتي الدوري الإيطالي مع ميلان موسم (2003-2004)، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي موسم (2009-2010)، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان موسم (2012-2013)، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ موسم (2016-