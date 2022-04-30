طلاب إعلام السويس يطلقون حملة "نقرة بسرقة"

السبت 30/أبريل/2022 - 07:29 م

نظم طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة السويس، حملة "نقرة بسرقة" للتوعية بمشروع تخرجهم الخاص بقرصنة المحتوي وذلك برعايه الدكتور أمين سعيد عميد كليه الاعلام ، الدكتور سيد عبد الرحمن رئيس قسم الأتصالات التسويقية، والدكتورة إيمان عادل المشرف علي المشروع.

وأعلنت الدكتورة إيمان عادل في بيان اليوم أنهم مهتمون بتعريف ماهية قرصنة المحتوي ونشر الوعي، وتم فتح باب النقاش بين الطلاب والقائمين علي الحملة وتمت الإجابة عن أسئلتهم وشكوكهم في حرمة قرصنة المحتوي سواء افلام ،العاب ،اغاني.

وأوضحت أنه تم عرض فيديوهات لأئمة الأزهر بخصوص حرمة قرصنة المحتوي وعرض آراء الخبراء أيضا وتوضيح الجانب القانوني لمن يقوم بالقرصنة.

وأشارت إلى أنه تم عمل مسابقة وطرح أسئلة علي الطلاب لمعرفة مدي معرفتهم بالقرصنة والعقوبات علي المقرصنين وحظي الفائزين بجوائز قيمة.