تعرف على أكثر الأبراج حظا في عيد الفطر المبارك

الأحد 01/مايو/2022 - 03:06 م

مع قدوم عيد الفطر المبارك، يحمل الفلك مفاجات سارة وأخري حزينة لبعض الأبراج، وفق خبير الأبراج محمد صبحي، الذي أوضح أن هناك بعض الأبراج المحظوظة على المستوى العاطفي على رأسها برج الثور والجوزاء والسرطان والقوس والحوت، مضيفًا أن الأبراج سيئة الحظ عاطفيًا هي الحمل والأسد، العذراء والميزان والعقرب، والجدي.

وأضاف محمد صبحي إن برج الحمل خلال فترة عيد الفطر يجعله يضع حلول جذرية ونهائية مع الشريك، مما يعطي طاقه إيجابية وحلول رومانسية لك مع الشريك، بينما برج الثور تكون الاوضاع في افضل حال بسبب اقتران كوكب الشمس وكوكب عطارد في مدارك مما يجعلك قادر علي حل الخلافات.

وأوضح أن برج الجوزاء تتحسن أحواله بفضل تواجد الحاكم عطارد مقترنا بكوكب الشمس مما يعطي ثقة بالنفس، بينما برج السرطان يكون الوقت مناسب لقضاء لقاء عاطفي ممتع وقت اكثر رومانسية مع الشريك.

وأضاف خبير الأبراج أن مواليد برج الأسد يتأثر باقتران الشمس الحاكم مع عطارد المتراجع مما يخلق حاله من الشد والجذب والضغوط مع الشريك قد تصل إلى مرحلة الانفصال، مشيرًا إلى أن مواليد برج العذراء يتواجد الحاكم عطارد مع كوكب الشمس في اقتران مما يجعل اكثر اهتمامك بالأمر المادي والمهني مما يخلق حاله من التباعد المؤقت مع الشريك

وأوضح محمد صبحي أن مواليد برج الميزان خلال عيد الفطر يستطيعون فتح صفحة جديدة مع الشريك ويتم حل الخلافات العاطفية مع الشريك، بينما برج العقرب يكون الوضع متذبذب مع الشريك، وقد تضطر إلى أخذ هدنة تزيد من الفجوة بين الشريكين.

وأضاف أن مواليد برج القوس هم الأكثر حظًا على المستوى العاطفي، حيث يصل إلى السعادة التي طال انتظارها، وسوف يقضي وقت سعيد مع الشريك.

وأوضح محمد صبحي أن مواليد برج الجدي يشعرون بحالة من الغضب والتجاهل، وتشعر بعدم رضا الي ان تتحسن الامور والأوضاع العاطفية بشكل تدريجي، بينما مواليد برج الدلو سيجد الدعم من الشريك بعد فترة من التخبط، أما مواليد برج الحوت يعاني من التخبط مع الشريك وبعد انتهاء فترة عيد الفطر يبدأ الأمور في التحسن.