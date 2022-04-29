الأسهم الأمريكية تهوى بآخر جلسات أبريل.. وناسداك يفقد 13.3% في أسوأ أداء منذ 2008

الجمعة 29/أبريل/2022 - 11:22 م

سجلت الأسهم الأمريكية العديد من الخسائر التاريخية اليوم الجمعة، بعد أن قدم مؤشر ناسداك أسوأ أداء شهري في 14 عاماً.

أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد الجمعة، إذ تراجع سهم أمازون بعد تقرير ربع سنوي سلبي، كما أثار الارتفاع الأكبر في التضخم الشهري منذ 2005 مخاوف المستثمرين بالفعل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وهوى سهم أمازون.كوم في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 2006، ليكون السهم قرب أدنى مستوياته في عامين.

وفي وقت متأخر من الخميس، أعلن عملاق التجارة الإلكترونية عن نتائج أعمال فصلية وتوقعات مخيبة للآمال.

ووفقاً لرويترز، تراجع سهم أبل، الشركة الأعلى قيمة في العالم، بعد أن طغت توقعاتها المخيبة للآمال على أرباح ومبيعات ربع سنوية غير مسبوقة.

ووفقاً لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 155.51 نقطة بما يعادل 3.60% إلى 4132.94 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 533.40 نقطة أو 4.14% إلى 12338.13 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 937.80 نقطة أو 2.77% إلى 32978.59 نقطة.

ووفقاً لـ"cnbcarabia"، سجل مؤشر ناسداك أسوأ أداء يومي في 2022، بينما سجل خسائر شهرية بنحو 13.3% وهو أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر 2008، بينما تراجع مؤشر داو جونز 3.9% في أبريل الجاري، أما مؤشر S&P500 فسجل خسائر شهرية بنسبة 8.8% وهو أسوأ أداء شهري منذ مارس 2020.

وتلقى المستثمرون في أسواق الأسهم العديد من الأنباء السلبية على مدار الشهر الجاري، أبرزها ميل الاحتياطي الفدرالي نحو سياسية نقدية أكثر تشدداً، وارتفاع إصابات كورونا في الصين، والارتفاع الحاد لمعدل التضخم.