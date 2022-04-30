«الكوميديا الساخرة».. طريق «البشوتي» لدخول صناعة المحتوى الرقمي

السبت 30/أبريل/2022 - 05:24 م

قال صانع المحتوى، أحمد البشوتى، إنه حصل مؤخرًا على ورشة تمثيل من إحدى المراكز الكبيرة، لكونه يسعى خلال الفترة القادمة إلى استغلال الفرص المتاحة إليه لتقديم مُحتوى كوميدي هادف.

وأضاف البشوتي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشاركته في ورش التمثيل ساعدته في ثقل مهاراته ومساعدته على تقديم أشكال جديدة من الكوميديا، إذ نالت إعجاب العديد من المتابعين بجانب عدد من المنتجين والمخرجين للمشاركة فى الأعمال الفنية، وهو ما يسعى لتحقيقه خلال الفترة القادمة.

وتابع البشوتي، أن الأعمال الفنية الكوميدية لها جمورها العريض بداية من سن الأطفال وصولًا إلى الكبار، موضحًا أنه مُستمر في تقديم الأعمال الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي «ميتا» فيس بوك سابقًا، كما أنه لن يتوقف عن تقديم هذا المحتوى حتى لو شارك في أعمال فنية على الشاشة.

وأوضح البشوتي، أن جمهور وسائل التواصل الاجتماعي كان سببًا رئيسيًا في شهرته التي لاقت كثير من الإشادات من منتجين ومخرجين كبار، في الوقت الذين شبهه البعض في طريقة الفنان أحمد مكى، فى مدرسته الكوميدية، مشيرًا إلى أنه من يُعد ويصنع بنفسه هذا المحتوى الساخر الذي يُقدم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعشق البشوتى، الفنان أحمد حلمى ويعتبره مثله الأعلى بجانب الفنان أكرم حسنى والفنان أحمد أمين ويسعى للسير على نفس خطاهم الفنى.

جديرٌ بالذكر، أن صانع المحتوى، أحمد البشوتى، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان، بالإضافة إلى حصوله على كارنيه عضوية نقابة المهن الموسيقية لكونه يُجيد فن الغناء وأيضًا الكوميديا الساخرة.