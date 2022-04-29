نجوم الايكيدو بالوادي الجديد يتألقون في الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية

الجمعة 29/أبريل/2022 - 09:04 م

تألق نجوم الايكيدو بالوادي الجديد بقيادة فولي أبو حسيبة خلال فعاليات الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية والذي أقيم في ملاعب مركز شباب مدينة الخارجة، بحضور بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة و النائب أحمد العقاطي عضو مجلس النواب المصري ، والنائب الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ واشرف عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، والشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية أوقاف الوادي الجديد، والدكتور محمد حسن عميد كليه التربية الرياضية السابق و منصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام و محمد بركة، والمهندس محمد كامل رؤساء مجلس إدارة المركز السابقين والمهندس محمد حسين هلالي والأستاذ أنور عباس.

وقرر مجلس إدارة المركز بقيادة علي عبد المعطي رئيس مجلس إدارة المركز ، وحمدي الألفي نائب رئيس مجلس إدارة المركز ، وأبو القاسم أحمد صديق أمين الصندوق بالمركز وعزت علي صالح وعمرو ثابت ومحمد علي عيد والمهندسة ايناس عبد الوهاب أعضاء مجلس إدارة المركز عماد فتحي عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز إقامة الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية للمركز للعام 1443 هجريا والعام 2022 ميلادية.

وشملت دورة في كرة القدم للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ودورة في الكرة الطائرة وبطولة في رفع الأثقال وبطولة لالعاب القوي وبطولة الكاراتيه وبطولة للايكيدو وبطولة للإسكواش وبطولة كرة السرعه ومسابقة السؤال اليومي ومسابقة في حفظ القرآن الكريم .

قام بتقديم الحفل الإعلامي بهاء مرسي، وشملت فقرات الحفل السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم بعض آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ رمضان يوسف ثم كلمة علي عبد المعطي رئيس مجلس إدارة المركز للترحيب بالضيوف ثم نهائي بطولة الكاراتيه وعرض للاعبي الايكيدو ثم عرض فني بالتنورة لفرقة الهواة للفنون الشعبية ثم انطلاق نهائي بطولة الثانوية والتي أطلق ضربة بدايه المبارة الاستاذ بهاء شوقي يرافقه السادة النواب وانتهت مباراة النهائي بفوز فريق الشبان المسلمين علي فريق السيتي بضربات الترجيح ثم فقرة انشاد ديني وانتهي الحفل بتكريم جميع اللاعبين الفائزين بالالعاب المختلفة وكذلك حفظة القرآن الكريم والفائزين بمسابقة السؤال اليومي .