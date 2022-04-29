سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29 أبريل 2022

الجمعة 29/أبريل/2022 - 06:17 م

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.48 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.