بحضور محمد جودة وأمير عزمي مجاهد .. أول دورة رمضانية بالعاصمة الإدارية

الجمعة 29/أبريل/2022 - 04:48 م

بدأت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم التي تقام لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش معرض انفزتور اكسبوا العقاري المقرر إقامته بالعاصمة الادارية خلال ١٣ و ١٤ مايو المقبل .



ونجح فريقا "رافكو و مارديف" للوصول للمباراة النهائية واللعب علي المركزين الاول و التاني، فيما سيلعب اليوم "الجمعة" فريقي "إثمار و أرقي" على المركزين التالت و الرابع ، كما شاركت العديد من الفرق الأخرى منها "مزايا ، وطن ، ايجي مابس ، مارجن".

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من مشاهير كرة القدم ، منهم لاعب الاهلى السابق محمد جودة ، ولاعب الزمالك السابق امير عزمى مجاهد، ومن المقرر أن يحضر المباراة النهائية عدد كبير من اللاعبين وكبار النجوم من بينهم محمد مجدي افشة وجمال عبدالحميد.

يشار إلى ان الشركة المنظمة لهذه الدورة تنوي تكرار المسابقة خلال السنوات المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة في شهر رمضان الحالي.