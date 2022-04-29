للمرة الثانية.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الجمعة 29/أبريل/2022 - 04:40 م

فاز النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بأول جوائز الموسم الجاري في البريميرليج.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم التي تقدمها رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز بها عام 2018.

وكان البرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، فاز بهذه الجائزة العام الماضي.

وانتزع قائد منتخب مصر الجائزة بعدما سجل 22 هدفًا في الدوري الانجليزي حتى الآن يتصدر بها قائمة هدافي البريميرليج إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة.

وإجمالًا، سجل محمد صلاح 30 هدفًا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات مع ليفربول في الموسم الحالي.

وساهم صلاح في فوز الليفر بكأس الرابطة، وتأهله لنهائي كأس الاتحاد، كما يبقى ثانيًا خلف مانشستر سيتي بنقطة وحيدة قبل 5 جولات من انتهاء الدوري الإنجليزي.

كما وضع الفرعون قدم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب الدور قبل النهائي.