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الجمعة 29 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

احتجاج رسمي من المصري على حكم مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري
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قرر النادي المصري التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء الخميس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف وطالب مجلس إدارة النادي المصري بعدم اسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف والذي تغاضى في مباراة اليوم عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب، مضيفًا أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري وهي الركلة التي تم منها احراز هدف التعادل للزمالك، رغم أن عدد من خبراء التحكيم أشاروا أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصري

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