ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري

الجمعة 29/أبريل/2022 - 03:29 ص

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية السعودية في جدة، يوم الخميس، وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.