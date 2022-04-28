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الخميس 28 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

آخر تعاملات رمضان.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 28 أبريل 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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تباين سعر صرف الدولار اليوم الخميس، 28 أبريل 2022، أخر تعاملات شهر رمضان المبارك، وأبريل الجاري، في القطاع المصرفي المصري، حيث سجل الدولار، أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي، عند مستوى 18.56 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع، وسجل أقل سعر في البنك المركزي عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع
وترصد البوابة نيوز سعر الدولار اليوم الخميس، أخر تعاملات شهر رمضان، في البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
18.44 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
18.45 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
18.45 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
18.43 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
18.46 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
18.50 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

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