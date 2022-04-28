آخر تعاملات رمضان.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 28 أبريل 2022

الخميس 28/أبريل/2022 - 07:27 م

تباين سعر صرف الدولار اليوم الخميس، 28 أبريل 2022، أخر تعاملات شهر رمضان المبارك، وأبريل الجاري، في القطاع المصرفي المصري، حيث سجل الدولار، أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي، عند مستوى 18.56 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع، وسجل أقل سعر في البنك المركزي عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع

وترصد البوابة نيوز سعر الدولار اليوم الخميس، أخر تعاملات شهر رمضان، في البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.44 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.45 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

18.45 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.43 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.50 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.