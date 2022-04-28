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الخميس 28 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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تليفزيون البوابة

شاهد| أحاديث الكريم.. كيف تصوم الدهر كله؟

أحاديث الكريم
أحاديث الكريم
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 تقدم «البوابة نيوز»، برنامج أحاديث الكريم، وذلك طوال شهر رمضان 2020، ويتناول البرنامج أحاديث رسول الله، "صلى الله عليه وسلم"، وتفسيرها، وأهمية العمل بها، وكيفية تطبيقها في أمور حياتنا.
وتنشر «البوابة نيوز»، برنامج أحاديث الكريم في رمضان 2022، بشكل يومي، على مدار شهر رمضان الكريم.

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أحاديث الكريم أحاديث الكريم 2022