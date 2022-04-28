تقدم «البوابة نيوز»، برنامج أحاديث الكريم، وذلك طوال شهر رمضان 2020، ويتناول البرنامج أحاديث رسول الله، "صلى الله عليه وسلم"، وتفسيرها، وأهمية العمل بها، وكيفية تطبيقها في أمور حياتنا.
وتنشر «البوابة نيوز»، برنامج أحاديث الكريم في رمضان 2022، بشكل يومي، على مدار شهر رمضان الكريم.
تليفزيون البوابة
شاهد| أحاديث الكريم.. كيف تصوم الدهر كله؟
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تقدم «البوابة نيوز»، برنامج أحاديث الكريم، وذلك طوال شهر رمضان 2020، ويتناول البرنامج أحاديث رسول الله، "صلى الله عليه وسلم"، وتفسيرها، وأهمية العمل بها، وكيفية تطبيقها في أمور حياتنا.
تقدم «البوابة نيوز»، برنامج أحاديث الكريم، وذلك طوال شهر رمضان 2020، ويتناول البرنامج أحاديث رسول الله، "صلى الله عليه وسلم"، وتفسيرها، وأهمية العمل بها، وكيفية تطبيقها في أمور حياتنا.