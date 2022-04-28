شاهد| أحاديث الكريم.. كيف تصوم الدهر كله؟

الخميس 28/أبريل/2022 - 05:57 م

تقدم «البوابة نيوز»، برنامج أحاديث الكريم، وذلك طوال شهر رمضان 2020، ويتناول البرنامج أحاديث رسول الله، "صلى الله عليه وسلم"، وتفسيرها، وأهمية العمل بها، وكيفية تطبيقها في أمور حياتنا.

وتنشر «البوابة نيوز»، برنامج أحاديث الكريم في رمضان 2022، بشكل يومي، على مدار شهر رمضان الكريم.