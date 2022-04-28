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الخميس 28 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

رئاسة الحرمين تعلن نجاح خطة تفويج المعتمرين والمصلين لليلة "27" بالمسجد الحرام

المعتمرين والمصلين
المعتمرين والمصلين
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطة التفويج لليلة (27) من الشهر الفضيل التي شهد المسجد الحرام خلالها توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

 وأكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية التي يقدر عددهم (400) موظف، يعملون على إدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل البيت العتيق، ليتمكن زوار بيت الله الحرام من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

 وأشار إلى أنه جرى تهيئة المسارات المخصصة لدخول المعتمرين والمصلين بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وضعت مسبقًا لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية في المسجد الحرام.

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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي المعتمرين والمصلين ليلة 27 بالمسجد الحرام