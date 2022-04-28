بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

الخميس 28/أبريل/2022 - 01:02 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها يوم الأربعاء، على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 28.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 8318.33 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.34 في المئة.

وجرى تداول 295.4 مليون سهم، نُفّذت عبر 12951 صفقة، بقيمة 68.8 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.91 في المئة، ما يعادل 58.14 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 6360.81 نقطة، جرى خلالها تداول 220.6 مليون سهم، بقيمة 28.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 6664 صفقة.

ونزل مؤشر السوق الأول بواقع 17.21 نقطة، ليغلق عند مستوى 9262.65 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 74.8 مليون سهم نتيجة تنفيذ 6287 صفقة بقيمة 39.8 مليون دينار.