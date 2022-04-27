سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 26 أبريل 2022

الأربعاء 27/أبريل/2022 - 05:08 م

تراجع سعر صرف الدولار مساء اليوم، الأربعاء في 27 أبريل 2022 وسجل أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 18.56 جنيهًا للشراء، 18.60 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر في بنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني عند مستوى 18.47 جنيهًا للشراء، 18.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.45 جنيه للشراء، 18.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.45 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.45 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.50 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.43 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.