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الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 أمس الثلاثاء، عند مستوى 4182.51 نقطة منخفضًا بـ 12.4 نقطة وبنسبة 0.30 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4194.90 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و480 ألفًا و738 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 55 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 9 ملايين و954 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًا.

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بورصة بورصة مسقط انخفاض