مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

الأربعاء 27/أبريل/2022 - 01:12 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 أمس الثلاثاء، عند مستوى 4182.51 نقطة منخفضًا بـ 12.4 نقطة وبنسبة 0.30 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4194.90 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و480 ألفًا و738 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 55 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 9 ملايين و954 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًا.