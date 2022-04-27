أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 أمس الثلاثاء، عند مستوى 4182.51 نقطة منخفضًا بـ 12.4 نقطة وبنسبة 0.30 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4194.90 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و480 ألفًا و738 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 55 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 9 ملايين و954 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًا.
اقتصاد
مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 أمس الثلاثاء، عند مستوى 4182.51 نقطة منخفضًا بـ 12.4 نقطة وبنسبة 0.30 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4194.90 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 أمس الثلاثاء، عند مستوى 4182.51 نقطة منخفضًا بـ 12.4 نقطة وبنسبة 0.30 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4194.90 نقطة.