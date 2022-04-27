أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0.46 %، مسجلا 13.106.89 نقطة.
كما انخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 % ليستقر عند 1.062.62 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.66 % مسجلا 985.81 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 105.1 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة أزيد من 683.23 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0.46 %، مسجلا 13.106.89 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0.46 %، مسجلا 13.106.89 نقطة.