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الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0.46 %، مسجلا 13.106.89 نقطة.
كما انخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 % ليستقر عند 1.062.62 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.66 % مسجلا 985.81 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 105.1 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة أزيد من 683.23 مليار درهم مغربي.

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بورصة المغرب انخفاض