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الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام امس الثلاثاء، عند مستوى 2,059.30 بانخفاض قدره 8.68 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 732.76 بارتفاع قدره 4.82 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و305 آلاف و320 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و524 ألفاً و495 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.

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بورصة البحرين تباين مؤشر البحرين