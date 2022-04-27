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الأربعاء 27 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

البحرية المغربية تنقذ 192 مهاجرًا غير شرعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنقذت وحدات لخفر السواحل المغربي 192 شخصاً للهجرة غير المشروعة، ينحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال. 

وأوضح بيان للبحرية المغربية أن الأشخاص واجهوا صعوبات في الإبحار على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما حاول البعض منهم الإبحار سباحة في محاولات للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأضاف أنه قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للأشخاص على متن وحدات البحرية المغربية، قبل نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمغرب، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

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خفر السواحل المغربية انقاذ مهاجرين