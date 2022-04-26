بالصور.. القباج: التضامن مستمرة في دعم "بهية" الشيخ زايد

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 11:36 م

نظمت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، حفل إفطار بموقع مستشفي بهية بمنطقة الشيخ زايد بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع مجموعة من محاربات بهية من مريضات سرطان الثدي أيضاً لحرص وزارة التضامن علي تقديم كل سبل الدعم والتبرع الممكنة لسرعة إنجاز مشروع بهية بفرعها الثاني بالشيخ زايد نظراً لإيمانها بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به مؤسسة بهية تجاه جميع سيدات مصر.

كما حضر الحفل إلى جانب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عدد من المشاهير والشخصيات العامة مثل مصمم الأزياء الشهيرهاني البحيري والإعلامية دعاء عامر والمطربة هايدي موسي والمطرب شريف إسماعيل والمطربة مريم النجدي من فتيات النور والأمل ومصممات الأزياء نعيمة كامل وزوجها الموزع الموسيقي أحمد عادل وأيضاً مصممة الأزياء نانسي العليمي والإستايلست جيهان هريدي وفيروز المرشدي التي قامت بتوزيع عدد من الهدايا علي محاربات بهية تابعة لسلسلة محلات المرشدي ومن مجلس أمناء بهية المهندس تامر شوقي رئيس مجلس الأمناء وليلي سالم حفيدة بهية وعضو مجلس الأمناء والمهندسة جيلان فلفلة والدكتور محمد فهمي أعضاء مجلس أمناء مؤسسة بهية والدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية.

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي علي سعادتها بهذا الجمع الذي شمل محاربات بهية واللاتي ذكرت أننا جميعا نستطيع إسعادهن ولو بأقل كلمة متمنية كل النجاح والتوفيق لمؤسسة بهية مع استمرارية الأمل الذي مع اقترابه سوف يصبح بمشيئة الله حقيقة لنري مبني بهية الشيخ زايد مبني مكتمل ليرسل رسالة أمل وشفاء وتعافي ليس فقط لسيدات جمهورية مصر العربية ولكن لسيدات الوطن العربي بأكمله مثلما تعودنا من مصرنا الحبيبة التي تمد الجميع بالخير بالداخل والخارج.

كما أثنت علي القائمين علي مستشفي بهية حيث ذكرت أن كل شخص قائم علي مؤسسة بهية هو في الأساس محارب حارب لبناء المستشفي ولتوفير العلاج والعمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيماوي وغيرها من التحاليل والأبحاث وقامت بتوجيه التحية لهم علي كل الجهد المبذول وأيضًا للقيادة السياسية التي وثقت في المجتمع المدني متمثل في مؤسسة بهية، مؤكدة علي أن الأمل اقترب والعمل علي رأس الساعة سوف يكلل بالنجاح بمشيئة الله تعالي متمنية دوام الصحة والعافية لكل سيدة مصرية زارت مستشفي بهية أو تلقت العلاج بها أو حتي أرسلت رسالة أمل عن طريق التبرع أو التطوع مؤكدة علي استمرارية دعم وزارة التضامن لمستشفي بهية ولمشروعها بالشيخ زايد كعادتها لحب المساهمة المجتمعية والمشاركة بكل الطرق الممكنة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي حفل الإفطار الذي عقد بفرع الشيخ زايد الجديد تحت التأسيس.

وحرصت القباج علي توزيع العصائر والمشروبات علي المحاربات بنفسها، وكذلك الهدايا العينية للمحاربات، مقدمة لهم التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما حثتهم على الاستمرار في العلاج ومقاومة المرض، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعمهن وتقديم كافة السبل من أجل إتمام شفائهن.

وعقب الإفطار تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي موقع إنشاء مستشفى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي الجديد، حيث أطلعت على الموقف التنفيذي للإنشاءات وما وصل إليه حتى الآن، كما ألتقت مجلس إدارة مؤسسة بهية، واستمعت لشرح واف لأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية، ومراحل إنشاء المستشفى المقرر الانتهاء منه مطلع 2023.

وأبدت القباج سعادتها بالتواجد وسط محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، تلك المؤسسة العظيمة التي قامت بأياد مصرية، وتأكيداً منها علي دور المسئولية المجتمعية وحجم الانجاز الذي يحدث علي الأرض، مشيرة إلي أنها العام الماضي زارت الموقع عندما كان يتم وضع الأساس علي الأرض، والآن المستشفى يتم تجهيزه وإتمام المنشآت به في أمر يدعو للسعادة.

وتمنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن يكون هذا الصرح الكبير وسيلة لتخفيف الألم عن كل أم وسيدة مصرية، كي يكون سببا في إسعاد الأسرة بأكملها التي تعاني من الألم جراء مرض الأم، مؤكدة أن الوزارة لن تتوانى عن دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تقدم أعمالاً تخدم المجتمع.

ومن جانبه أعرب مسئولي مؤسسة بهية علي فخرهم وسعادتهم البالغة لمساندة وزارة التضامن الإجتماعي المستمرة لمشروع بهية وإيمانها بدورها الحيوي ووقوفها إلي جانب مؤسسات المجتمع المدني وعلي سعادتهم بهذا الحفل الذي ساهم في نشر البهجة وإدخال السرور علي كل محاربات بهية من مريضات سرطان الثدي اللاتي يحتجن إلي ذلك فالحفل جمع بين لمة رمضان وعمل الخير وإسعاد محاربات بهية ومساهمة عدد كبير من فاعلي الخير في ذلك علي رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي الداعم الأساسي والمستمر لمشروع بهية بالشيخ زايد.