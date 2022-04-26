دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتقدم علي ريال مدريد 2-1 في الشوط الأول

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 09:58 م

تقدم فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على نظيره ريال مدريد بالشوط الأول والذي يجمعهما حاليا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وجاء هدف التقدم للسيتي عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية ، بينما عزز جابرييل خيسوس بالهدف الثاني في الدقيقة 11 ، فيما أحرز كريم بنزيما هدف ريال مدريد في الدقيقة 33 .

ودخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، ألابا، ميندي، كارفخال.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي ، كروس.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالى:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: لابورت، دياز، ستونز، زينشينكو.

خط الوسط: كيفين دى بروين، بيرناردو سيلفا، رودري.

خط الهجوم: رياض محرز، جابرييل خيسوس، فيل فودين.

ويخوض الميرينجي بقيادة كارلو أنشيلوتي هذه المعركة الشرسة بكل قوة وتركيز عالٍ، حيث يأمل أن يقدم مستوى مميزاً يليق به، يسعى من خلاله تحقيق الفوز للعودة إلى الديار بمعنويات مرتفعة.

أما السيتي بقيادة بيب جوارديولا معنوياته مرتفعة ويظهر بمستوى مميز في الفترة الأخيرة، وسيصب كامل تركيزه فى التدريبات على هذه المباراة، ويحاول دراسة الخصم جيدة لتقديم أداء رائع يحاول من خلاله تحقيق الفوز الذي يسهل عليه خطف تذكرة العبور من مدريد.

وكان ريال مدريد قد وصل إلى هذا الدور بعدما عبر عقبة تشيلسى بصعوبة بخماسية مقابل ثلاثية أهداف، حيث كان قد انتصر فى لقاء الذهاب 3-1، وخسر على يد البلوز فى الإياب 3-2، لكن بالمجموع كان لصالح الملكي.

وعلى الجانب الآخر وصل مانشستر سيتى إلى هذه المباراة بعد الانتصار على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد فى مجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا.

وقبل مباراة اليوم، تقابل ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، في 6 مناسبات سابقة، كانت الغلبة فيها للفريق الملكي، حيث فاز بثلاث مباريات، وخسر لقاءين وتعادلا بمواجهة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة بعد لقاء الاياب، نظيره الفائز من موقعة ليفربول الانجليزي مع فياريال الاسباني التي تقام غدا الأربعاء، في نصف النهائي الآخر، حيث يلتقي الفائزان في النهائي.

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