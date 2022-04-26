بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 05:39 م

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مساء اليوم في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر وهي مباراة الذهاب قبل أن يحسم الفريقين الفريق المتأهل للنهائي في مباراة العودة بمدريد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب فريق مانشستر سيتي ويسعى جوارديولا لتحقيق نتيجة إيجابية ضد ريال مدريد في لقاء الذهاب حتى لا يكرر سيناريو تشيلسي ضد الفريق الملكي في دور الثمانية.

ويعتمد جوارديولا في مباراة اليوم ضد ريال مدريد على كتيبة فريق مانشستر سيتي المدججه بالنجوم وعلى رأسهم كيفين دي بروين وجيسوس ورياض محرز لفك طلاسم دفاع ريال مدريد في مباراة اليوم بينما يعتمد الفريق الملكي على خبرة وفاعلية كريم بنزيمة وخبرات الفريق الملكي في البطولة المفضله للفريق الأبيض وتكرار التفوق الذي حققه على تشيلسي في دور الثمانية واستغلال عقدته ضد الأندية الإنجليزية في البطولة الأكبر في أوروبا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا