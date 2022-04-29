خبير تجميل يوضح فوائد وأضرار الساونا

الجمعة 29/أبريل/2022 - 09:22 م

قال رضا ميمو خبير التجميل إن استخدام الساونا من أقدم الطرق التي اكتشفت في آسيا وانتشرت في العالم، فأصبح اليوم لا يخلو منها نادي رياضي أو أي مركز تجميل، والتي يزداد الإقبال عليها قبل فترة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن غرف الساونا هي كأغلب طرق التجميل لها فوائدها وأضرارها.

فوائد استخدام الساونا

وأضاف "ميمو" أن هناك الكثير من الفوائد التي تعود على الجسم بسبب استخدام الساوانا، ومنها رفع درجة حرارة الجسم، مما ينشط الدورة الدموية، وزيادتها، وتوسيع الأوعية الدموية، مشيرًا إلى أنها تعمل على تخفيف ألم العضلات والمفاصل.

وأشار أن استخدام الساونا يساعد على تحسين المزاج، بسبب زيادة تدفق الدورة الدموية بالجسم، كما أنها تساهم في تقليل الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا تم استخدامها من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا، وهو يعادل ممارسة الرياضة حيث ترفع نبضات القلب، لذلك فهي تعمل على تقليل من خطر الوفاة بمشاكل قلب.

وأوضح ميمو إن فضلا عن الفوائد التي تعود إلى الجسم، هناك بعض المخاطر التي قد تتعرض لها خلال استخدام تلك الطريقة ومنها، انخفاض ضغط الدم، لذلك فأنه لا ينصح للمرض الذين يعانون من ضغط الدم بتلك الطريقة، كما أن ارتفاع حرارة غرفة الساونا قد تسبب في بعض الحالات الجفاف، بسبب محاولة الجسم ترطيب حرارة الجلد ويؤدى لفقدان كثير من السوائل، لذلك يجب تناول المياه بكميات كبيرة، ولا ينصح بتلك الطريقة خلال الصيام نهائيًا.

وقال رضا ميمو خبير التجميل إن من أضرار الساونا الدوار والغثيان الناتج عن ارتفاع حرارة الغرفة، لذلك ينصح من يستخدم تلك الطريقة للمرة الأولي فلا يجب أن تزيد الجلسة عن 15 دقيقة.