نيابة المعادي تحقق مع الطبيب حسام البصراطي في واقعة الاعتداء وإهانة مريض سرطان

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 04:31 م

بدأت نيابة المعادي التحقيق مع الدكتور حسام البصراطي، في واقعة إهانته للمهندس إبراهيم عبدالعاطي، المريض الذي لجأ إليه لإجراء الكشف الطبي عليه وهو في حالة حرجة، فأهانه ووجه له ألفاظا نابية.

وحررت الدكتورة غادة عبدالرحيم علي، مساعد رئيس جامعة القاهرة، محضرًا بقسم شرطة المعادي حمل رقم 3094 إداري المعادي.

وذكرت غادة عبدالرحيم، في بلاغها، أنها عقب قيامها بمحاولة حجز كشف خاص فى عيادة الطبيب حسام البصراطي، الكائنة ببرج بدر بمنطقة المعادي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على زوجها المهندس عبدالعاطي إبراهيم، والذى يعاني مرضًا مُزمِنًا، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أكد لها مساعدو الطبيب أن الزيارة الخاصة المستعجلة للطبيب تتكلف ثلاثة آلاف جنيه، وهو مبلغ كبير جدًّا، من طبيب يقدم خدمة طبية سامية تترفّع عن تلك المتاجرة بالمرضى.

فما كان من المهندس عبد العاطي وزوجته إلا الاستسلام للكشف بنظام الانتظار بقيمة 600 جنيه، وفي أثناء حضورهما لعيادة الطبيب المذكور، ونظرًا لحالته الصحية الحرِجة، قام أحد المرضى من الزائرين للطبيب بالتنازل عن دوره لصالحهما، حتى يتسنى لهما الكشف.

وما إن دخلوا لحجرة الطبيب، حتى هاجمهم بألفاظ غير لائقة بالمرة قائلا لهما، إنهما كانا لا بد أن يدفعا «كشف مستعجل» قدره ثلاثة آلاف جنيه لا أن يستأذنوا من أحد المرضى، رافضًا الكشف على المريض الذي كان في حالة سيئة للغاية إلا بعد دفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه «كشف مستعجل»، فلما اعترضت الدكتورة غادة قام بسبِّها هي وزوجها، ودفَعهما خارج العيادة بطريقة مهينة للغاية، الأمر الذي تسبب لزوجها في نزيف حادّ، وتم استدعاء الأطباء له، وتركيب محاليل له بالمنزل لخطورة حالته.