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الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 26 أبريل 2022، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1085 جنيها للبيع و 1105 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24- الأعلى فئة نحو 1240 جنيها للبيع و 1263 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 930 جنيها للبيع و 947 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة نحو723 جنيها للبيع و 737 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8680 جنيها للبيع و 8840 جنيها للشراء، وأوقية الذهب نحو38.6 ألف جنيه للبيع و 39.3 ألف جنيه ، وكيلو الذهب 1.24مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء.

 

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أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم