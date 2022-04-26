أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 10:33 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 26 أبريل 2022، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1085 جنيها للبيع و 1105 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24- الأعلى فئة نحو 1240 جنيها للبيع و 1263 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 930 جنيها للبيع و 947 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة نحو723 جنيها للبيع و 737 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8680 جنيها للبيع و 8840 جنيها للشراء، وأوقية الذهب نحو38.6 ألف جنيه للبيع و 39.3 ألف جنيه ، وكيلو الذهب 1.24مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء.