اليوم.. استئناف فتاة "التيك توك" موكا حجازي على حكم حبسها

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 06:22 ص

تنظر محكمة الطفل استئناف فتاة التيك توك موكا حجازى، فى اتهامها بنشر الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، أن الفتاة موكا حجازي البالغة من العمر 16 عامًا؛ تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات، لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة موكا حجازي؛ أطلقت صفحة على موقع تيك توك، وربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستجرام، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت في نشر فيديوهات، بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار في القضية.