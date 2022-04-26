أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل حالة شفاء واحدة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 9 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58685، وعدد حالات الشفاء 57694، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.
بوابة العرب
موريتانيا تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل حالة شفاء واحدة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل حالة شفاء واحدة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.