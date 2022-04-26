موريتانيا تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 05:46 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل حالة شفاء واحدة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 9 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58685، وعدد حالات الشفاء 57694، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.